Москва, , 11:19 — REGNUM Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который войдёт в состав Международной космической станции (МКС), будет отправлен из Москвы на космодром «Байконур» 10 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что отправочное окно для вывоза из Москвы особо ценного негабаритного груза — модуля «Наука» — в РЖД подтвердили на 10 августа. Груз вывезут с территории предприятия — изготовителя — Центра имени Михаила Хруничева, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, модуль «Наука» планировали состыковать с МКС ещё в 2007 году, однако сроки запуска несколько раз переносили. Теперь запуск модуля на орбиту намечен на апрель 2021 года.

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