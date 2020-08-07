Москва, , 10:51 — REGNUM Роскосмос преодолел основные технические проблемы с ракетно-космической техникой, наблюдавшиеся двумя годами ранее. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в опубликованном 7 августа интервью РИА Новости.

«Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад», — сказал Рогозин.

Так, в октябре 2018 года на старте произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», космонавты эвакуировались на спускаемом аппарате. С тех пор отечественные носители стартовали более 40 раз, аварийных ситуаций не было.

Рогозин добавил, что сдвинулась с мёртвой точки подготовка к старту Многофункционального лабораторного модуля «Наука» и к летным испытаниям «Ангары». Таким образом, «долгострои» подходят к концу, констатировал он.

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