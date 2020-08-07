Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Компания GMC (принадлежит General Motors) планирует создать субкомпактный паркетник, который должен стать самым маленьким в модельной линейке кроссоверов марки. Об этом сообщается на сайте Authority.

На данный момент самым маленьким кроссовером в модельном ряду GMC является Terrain. Его длина чуть превышает 4,6 метра, что для американского рынка считается вполне компактной моделью. Теперь же автокомпания намерена предложить покупателям еще более миниатюрный кроссовер.

Собираться он будет на той же «тележке», что Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX. Гамма двигателей также будет взята от этих моделей. Когда пройдет официальная премьера нового авто, пока не сообщается.

Напомним, в Соединённых Штатах продажи компактных кроссоверов в 2019 году выросли на 18%.

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