Берлин, , 09:54 — REGNUM Работа американской компании Rivian по созданию полностью электрического пикапа заинтересовала Volkswagen. Об этом заявил член совета директоров немецкой марки по вопросам электромобильности Томас Ульбрих в интервью Autoblog.

Ульбрих отметил, что за основу электропикапа могут взять Volkswagen Amarok.

«Немецкому бренду нужно что-то противопоставить и самым главным кандидатом на эту роль становится электрическая версия существующего пикапа Volkswagen Amarok», — сказал он.

Он добавил, что в разработке такого авто компании должен помочь Ford, с которым ранее было подписано соглашение о партнерстве, согласно которому американский автопроизводитель обязался принять участие в создании второго поколения немецкого пикапа.

Volkswagen надеется разработать к 2029 году 75 электрических моделей. Большая часть из них будет собрана на платформе MEB.

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года продажи новых автомобилей Volkswagen в России снизились на 16%, до 38 187 единиц.

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