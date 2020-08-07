Москва, , 09:34 — REGNUM Российская компания Aviar Motors представила двухместную электрическую версию модели Mustang на базе автомобиля Tesla. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Представленный автомобиль — это полностью электрическое исполнение спортивного купе Ford Mustang. Модель получила название Aviar R67. Внешне она выполнена в стилистике Mustang образца 1962 года.

Модель R67 собрана на алюминиевой «тележке» электрического седана Tesla Model S.

Автопроизводители оснастили авто двумя электромоторами общей мощностью 840 л. с. (618 киловатт). Моторы питаются от аккумулятора ёмкостью 100 кВт-ч. До «сотни» модель разгоняется всего за 2,2 секунды. Запас хода автомобиля равен 507 км.

Первая модель уже собрана и проходит тесты.

Напомним, компания Ford совместно со специалистами гоночной команды RTR разработали электрокроссовер Ford Mustang Mach-E мощностью 1400 «лошадей».

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