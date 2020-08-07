Сеул, , 09:12 — REGNUM Перед официальным дебютом в сеть попали снимки тестирования Hyundai Tucson четвёртого поколения. Фото модели размещены на сайте CarsGuru.

Hyundai Tucson Carsguru.net

Новинка будет собрана на новой платформе — более безопасной и легкой. Внешность авто выполнена в стиле концептуальной модели Vision T. Ожидается, что у нового кроссовера может появиться такая же, как и у концепта, решётка радиатора с геометрическим узором. Между задними фонарями появится светящаяся светодиодная планка в виде «моноброви», а форма колёсных арок станет более угловатой.

В движение последнее поколение Tucson будет приводить модернизированный дизельный движок 2.0 R-Engine CRDi. Стоит отметить, что после доработки силовой агрегат стал экологичнее и гораздо тише. В линейку моторов также войдёт 180-сильный турбированный мотор G1.6 T-GDi.

По информации журналистов, на фото зафиксированы тесты модели с мотором 1.6 T-GDi.

Официальная премьера новинки состоится уже в этом месяце.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года российские автолюбители потратили на новые автомобили марки Hyundai 67,5 млрд рублей.

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