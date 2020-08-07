Москва, , 08:40 — REGNUM Предприятия «Роскосмоса» начали разрабатывать способы посадки на астероиды космических кораблей. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт об отправке к астероиду именно космического корабля, а не аппарата. Сложность заключается в том, как зацепиться за астероид. Однако предприятия приступили к решению такой задачи в инициативном порядке.

«Мы знаем, как это реализовать», — сказал Рогозин и добавил, что технология может быть создана к 2030 году.

Напомним, космические аппараты ранее совершали посадку на астероиды. В 2014 году европейский зонд Philae сел на комету Чурюмова-Герасименко, а в 2018—2019 годах японские аппараты достигли астероида Рюгу.

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