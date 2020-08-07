Токио, , 08:37 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota в честь 40-летия выпуска первого Celica Camry создала спецсерию Camry Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка окрашена в чёрный цвет (Precious Black Pearl). У автомобиля черный Х-образный элемент фасада, а также чёрный контур по краю переднего и заднего фонаря.

Салон модели отделан чёрной кожей. Однако можно выбрать авто с красной отделкой. Автопроизводители снабдили машину набором систем превентивной безопасности и помощников.

В движение автомобиль приводит гибридный мотор рабочим объёмом 2,5 л. Его производительность равна 176 «лошадям». Агрегатируется двигатель с электромеханическим вариатором, вспомогательным электромотором и передним приводом. Кроме того, есть модели с дополнительным электромотором на задней оси, который используется исключительно для трогания с места.

Ранее японский автопроизводитель Toyota создал рестайлинговый кроссовер C-HR. Дизайн модели не изменился, однако авто получило целый набор опций, многими из которых уже оснащены последние новинки японского бренда.

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