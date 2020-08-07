Москва, , 05:29 — REGNUM Разработать варианты крылатого пилотируемого космического «челнока» аналогичного советскому «Бурану» поручил инженерам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы, — сказал он. — Я такую задачу поставил нашим инженерам».

По словам Рогозина, проект должен стать заменой кораблям «Союз МС», которые устаревают, а их бесконечная модернизация скажется губительным образом на развитии космической техники.

Предполагается, что новый «челнок» будет использоваться для обслуживания орбитальных станций, в частности для эксплуатации пилотируемого космического корабля «Орёл».

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