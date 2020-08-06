Сеул, , 15:28 — REGNUM Компания Kia начнет серийное производство обновленных моделей седана и хэтчбека Kia Rio для авторынка США в конце 2020 года. Об этом сообщает портал Caranddriver.com.

Обновленная модель Rio уже представлена в Европе. По предварительной информации, рестайлинговая модель для США получит такую же внешность, как и европейская Kia Rio.

Kia Rio 2021 года обладает улучшенным дизайном, более современным салоном и новой информационно-развлекательной системой. При этом вряд ли в США появится модель Rio в 48-вольтовой гибридной версии.

Напомним, актуальная версия Kia Rio в качестве силового агрегата имеет двигатель V4 на 1,6 л, который агрегатируется бесступенчатым «автоматом». Эта версия на американском авторынке стоит 16 815 долларов (1,22 млн рублей) за седан и 17 455 долларов (1,27 млн рублей).

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