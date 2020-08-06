Париж, , 14:15 — REGNUM Французская компания Bugatti показала своим первым покупателям новый гиперкар Divo. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Bugatti Divo Newsroom.bugatti

Работы над новинкой шли почти два года.

«Divo открывает новую эру Bugatti — эру современного кузовостроения», — заявил президент компании Стефан Винкельманн.

Силуэт авто стал тоньше и более спортивным, чем у модели Chiron. Для улучшения аэродинамических свойств автопроизводители снабдили машину воздухозаборниками и новым спойлером.

Воздуховод на крыше гиперкара помогает подавать воздух восьмилитровому мотору Divo W16. Производительность этого силового агрегата равна 1500 л. с.

Напомним, Bugatti планирует собрать всего 40 единиц данного гиперкара. Цена одного экземпляра авто будет не менее 5 млн евро (420 млн рублей). При этом компания уже реализовала все 40 экземпляров.

Читайте также: Bugatti создаст спецсерию электрокаров для подростков