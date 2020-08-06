Москва, , 13:48 — REGNUM В 2020 году четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут вооружены ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс», заявили 6 августа в Минобороны РФ.

Ракетное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард» четырёх ракетных полков», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Авангард» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, имеющей планирующий крылатый боевой блок со скоростью движения в атмосфере свыше 20 скоростей звука. При этом он способен совершать маневры по высоте и по курсу для преодоления вражеской ПРО.

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