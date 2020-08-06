Берлин, , 13:33 — REGNUM Появилось первое официальное фото нового кемпера Volkswagen, созданного на платформе Caddy пятого поколения. Изображение опубликовано на сайте российского представительства Volkswagen Коммерческие автомобили.

Volkswagen Caddy Volkswagen Коммерческие автомобили

Кемпер создан для молодых семей, для тех, кто увлекается спортом и активным отдыхом. Эта модель весьма комфортабельна. Автомобиль получил панорамную крышу площадью 1,4 кв. м.

Внутри кемпера помещается двухместная кровать, есть также место для хранения различных вещей и столик.

Новый ассистент Travel Assist, который входит в оснащение этой модели, гарантирует помощь при движении на скорости до 210 км/ч. Кроме того, всего новый Caddy получил 19 электронных помощников.

В качестве силового агрегата у новинки моторы, соответствующие стандартам Евро 6 2021 года. Они также получили сажевые фильтры.

Ранее стало известно, что в России начались продажи обновлённого Volkswagen Polo.

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