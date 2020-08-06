Сеул, , 13:12 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Kia представила рестайлинговую версию паркетника Stonic для авторынка Европы. Об этом сообщается на сайте европейского отделения компании.

Kia Stonic Press.kia.com

Автопроизводители оснастили обновленную модель новой светодиодной оптикой и стильными 16-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава. Кроме того, цветовая гамма авто расширена — теперь она включает в себя два новых цвета. Крыша модернизированного Stonic имеет ярко-желтую окраску.

Под капотом автомобиля трудится гибридный силовой агрегат, состоящий из турбированной «тройки» GDi объёмом один литр и 48-вольтового стартер-генератора. Агрегат сочетается с литий-ионным аккумулятором.

Теперь водителю доступен выбор одного из трёх режимов работы мотора: Eco, Sport и Normal. Машина имеет два уровня форсировки — 100 и 120 л. с.

Ранее компания Kia объявила о старте продаж в России модернизированного 150-сильного кроссовера Kia Soul Style.

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