Сеул, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Kia представила рестайлинговую версию паркетника Stonic для авторынка Европы. Об этом сообщается на сайте европейского отделения компании.

Kia Stonic
Kia Stonic
Press.kia.com

Автопроизводители оснастили обновленную модель новой светодиодной оптикой и стильными 16-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава. Кроме того, цветовая гамма авто расширена — теперь она включает в себя два новых цвета. Крыша модернизированного Stonic имеет ярко-желтую окраску.

Под капотом автомобиля трудится гибридный силовой агрегат, состоящий из турбированной «тройки» GDi объёмом один литр и 48-вольтового стартер-генератора. Агрегат сочетается с литий-ионным аккумулятором.

Теперь водителю доступен выбор одного из трёх режимов работы мотора: Eco, Sport и Normal. Машина имеет два уровня форсировки — 100 и 120 л. с.

Ранее компания Kia объявила о старте продаж в России модернизированного 150-сильного кроссовера Kia Soul Style.

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