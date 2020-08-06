Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Устройства для безопасной утилизации масок и перчаток в период пандемии появятся в Сочи, об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Ростеха.

Специальный антибактериальный контейнер представляет собою стальной бокс, внутри контейнера закреплена герметичная емкость — прочный пакет с бесхлорным и бесспиртовым средством нового поколения, специально предназначенным для дезинфекции средств индивидуальной защиты.

Пилотный проект по внедрению новинки будет реализован с участием отелей курорта «Роза Хутор» в Сочи: по два специализированных контейнера будут установлены в каждом отеле курорта, в лобби для гостей и на служебном входе для персонала.