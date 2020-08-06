Москва, , 12:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi планирует представить в России рестайлинговую версию электрокара e-tron. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

В России электрокар выйдет под именем e-tron в единственной версии. Электромобиль будет приводиться в движение двумя электромоторами производительностью 192 и 234 л. с. Общая производительность силового агрегата равна 360 «лошадям» (561 Нм). При этом в режиме overboost (длится не более 8 секунд) максимальная мощность достигает до 408 л. с.

До «сотни» модель разгоняется за 5,7 секунды. Максимальная скорость авто равна 436 км/ч.

Начиная с базовой комплектации, автомобиль получит богатое оснащение. В него войдут: адаптивная пневмоподвеска, светодиодные передние фонари, колёсные диски размером 19 дюймов, двухзонный климат-контроль, а также мультимедийная система и цифровая приборка.

За доплату можно приобрести 20-дюймовые диски, матричные фары и четырёхзонный климат-контроль, парктроник, более современную «приборку» и множество других опций.

Стоимость базовой комплектации Audi e-tron в России составит 5 595 000 рублей.

Напомним, изначально компания Audi в России планировала продавать дорестайлинговый кроссовер с запасом хода в 400 км.

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