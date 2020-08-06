Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Американская компания Ford выпустила видео — тизер кроссовера Puma в спортивной версии ST. Ролик опубликован на странице Ford Europe в Twitter.

На видео инженеры, которые принимали участие в разработке новинки, передают звук мотора и визг покрышек машины при увеличении скорости.

Кадры с ролика позволили ознакомится с интерьером и экстерьером кроссовера. Так, рулевое колесо Puma ST явно выполнено в стиле Fiesta ST. У модели установлена кнопка запуска двигателя. Также машина обзавелась фарами со светодиодными полосками и оригинальной решеткой радиатора.

В качестве силового агрегата Puma ST, возможно, получит такой же движок как у хэтчбека Fiesta ST. Турбированный мотор EcoBoost на 1,5 л обладает производительностью 200 л. с. и 290 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом с опциональным дифференциалом повышенного трения Quaife.

Разгон с места до 100 км/ч новинки предположительно составляет 7 с. А максимальная скорость равняется 220 км/ч.

Напомним, выпускаться кроссоверы Ford Puma ST будут на румынском предприятии Ford в городе Крайова. Там же производятся обычные версии Puma и агрегаты EcoBoost.

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