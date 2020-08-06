Лондон, , 09:18 — REGNUM Британский автопроизводитель Rolls-Royce опубликовал видео — тизер рестайлинговой версии представительского седана Ghost. Ролик размещён на канале компании в YouTube.

Новинка будет иметь минимальные стилистические изменения.

В демонстрационном ролике под названием «Чему седан Ghost научил компанию Rolls-Royce» сообщается о том, какие уроки извлекла компания из опыта эксплуатации предыдущего поколения седана ее владельцами. Стоит отметить, что актуальная версия модели стала самым продаваемым авто компании за всю его 116-летнюю историю.

«Rolls-Royce Ghost — это самое чистое выражение самого Rolls-Royce, он воплощает основные ценности компании в красивый, минималистский, и в то же время очень сложный продукт, который полностью соответствует потребностям наших клиентов, я считаю, идеально соответствует времени, в которое мы все живем», — сказал руководитель Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, рассуждая о модели Ghost.

Вполне возможно рестайлинговый Rolls-Royce Ghost будет построен на той же алюминиевой «тележке», что и модель Phantom. Он будет иметь 6,75-литровый Twin-Turbo V12 мощностью 563 л. с. (900 Нм).

Официальная премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее компания Rolls-Royce анонсировала лимитированную серию купе Wraith под названием Kryptos. Его выпуск будет ограничен 50 экземплярами.

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