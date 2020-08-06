Лондон, , 08:52 — REGNUM Британское тюнинг-ателье DK Engineering из города Банбери (Великобритания) создало механическую коробку передач для BMW M3 CSL в кузове E46. Об этом сообщается на сайте Millennium Heroes.

Стоимость трансмиссии равна 4500 долларов (около 331 335 рублей).

По словам ведущего эксперта по суперкарам из компании DK Engineering Джеймса Коттингема, работа актуальной роботизированной трансмиссии автомобиля оставляет желать лучшего. Поэтому и была создана механическая коробка передач.

«Наша механическая коробка передач для BMW M3 E46 полностью испытана и готова для массового использования», — сообщил эксперт.

Отмечается, что компания предлагает клиентам полный комплект для установки, включая педаль сцепления и рычаг переключения передач.

Ранее компания BMW вывела на дорожные тесты закамуфлированный прототип нового электрокроссовера iNext с электромотором eDrive пятого поколения. Мощность силового агрегата в топовых комплектациях составит 530 л. с.

Читайте также: На автомобилях BMW появится поддержка Android Auto