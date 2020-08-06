Москва, , 07:57 — REGNUM Финансирование разработки и испытаний ракеты-носителя «Ангара» будет увеличено с заявленных ранее 26 млрд до 45 млрд рублей на период до 2026 года. Об этом говорится в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.

Изначально планировалось разработать ракету «Ангара-А5» для космодрома «Восточный» и провести её летные испытания, включающие три пуска. Первый носитель, по планам госкорпорации, должен быть испытан в 2023 году, а модернизированная «Ангара-А5М» — в 2024 и 2025 годах.

В июне 2020 года в Роскосмосе сообщали, что высокий уровень затрат на разработку ракеты связан с географией — сборка производится в Москве и Омске, а также обусловлен штучным изготовлением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лётные испытания ракет-носителей семейства «Ангара» предусматривают проведение шести пусков носителя в тяжёлой модификации и трёх пусков лёгкой ракеты.

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