Красноярск, , 06:48 — REGNUM Авиационный полк, дислоцированный в Красноярском крае, получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, прошедших ремонт и масштабную модернизацию. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Как следует из сообщения военного ведомства, во время проведённого заводского ремонта и модернизации на перехватчиках «была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности».

Отмечается, что сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 является единственным в истории советских и российских Военно-воздушных сил истребителем, который официально назывался «воздушным кораблём». Его основное предназначение — перехват и уничтожение целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на любых высотах, в любых метеоусловиях.

Предназначенные для красноярского авиаполка самолёты уже перелетели на аэродром базирования и вскоре заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что в результате перевооружения новую авиационную технику за пять лет получили более 20 полков в Воздушно-космических силах (ВКС) России. В числе получаемой авиационной техники «такая, как новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другая».

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