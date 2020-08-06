Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Компания Boeing может быть оштрафована Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США на $1,25 млн за нарушения, допущенные компанией при проведении инспекций и сертификаций самолетов. Об этом говорится в распространенном 5 августа заявлении ФАУ.

По мнению авиарегулятора, нарушения допускались компанией в рамках программы, при которой ФАУ делегирует часть своих контрольных функций непосредственно авиапроизводителям. При самостоятельном осуществлении некоторых таких видов проверки менеджеры Boeing, как считают в ФАУ, оказывали «неприемлемое давление или вмешивались» в работу сотрудников, которые проводили такие «делегированные» проверки.

В документе ФАУ отмечается, что, несмотря на выявленные нарушения, во всех случаях проверки проводились должным образом, и самолёты отвечали всем требованиям безопасности для осуществления полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предписало компании Boeing оперативно внести некоторые изменения в программное обеспечение и ряд других систем самолётов модели 737 MAX.

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