Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В Петербурге 5 августа заложили уже четвертый в серии большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Мартынов». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Закладка траулера АО «Адмиралтейские верфи»

В марте и июне 2020 года были спущены на воду аналогичные траулеры «Капитан Вдовиченко» и Механик Маслак», их передача заказчику запланированы на апрель и июль 2021 года, соответственно. Третий траулер той же серии «Механик Сизов» заложен 30 июня 2020 года.

Напомним, всего предполагается построить не менее восьми больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) в рамках государственной программы инвестиционных квот. Серия закладывается парами, по два судна в год. Третье и четвертое судно планируется завершить в 2022 году.

«Резка металла для пятого судна запланирована на январь, шестого — на февраль 2021 года. Таким образом, к весне следующего года в строительстве будут находиться шесть современных рыболовных судов», — отметили на верфях.

Траулеры рассчитаны на промысел минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. На судне размещаются рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60−80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

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