Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 15:50 — REGNUM В Петербурге 5 августа заложили уже четвертый в серии большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Мартынов». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
В марте и июне 2020 года были спущены на воду аналогичные траулеры «Капитан Вдовиченко» и Механик Маслак», их передача заказчику запланированы на апрель и июль 2021 года, соответственно. Третий траулер той же серии «Механик Сизов» заложен 30 июня 2020 года.
Основные характеристики траулера типа СТ-192: дедвейт — 5 700 тонн; вместимость грузовых трюмов — 5500 м3; длина — 108,20 м; ширина — 21,00 м; осадка — 8,35 м; автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость полного хода — 15 узлов.
Напомним, всего предполагается построить не менее восьми больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) в рамках государственной программы инвестиционных квот. Серия закладывается парами, по два судна в год. Третье и четвертое судно планируется завершить в 2022 году.
«Резка металла для пятого судна запланирована на январь, шестого — на февраль 2021 года. Таким образом, к весне следующего года в строительстве будут находиться шесть современных рыболовных судов», — отметили на верфях.
Траулеры рассчитаны на промысел минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотских морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. На судне размещаются рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, мощности которых позволят заготавливать 60−80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.
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