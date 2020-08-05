Лондон, , 14:50 — REGNUM Создатель McLaren F1 Гордон Мюррей создал суперкар T.50, который превзошел своего предшественника по всем параметрам. Об этом сообщается на сайте Gordon Murray Automotive.

Gordon Murray T.50 Gordon Murray Automotive

Новинка выполнена в классическом минималистическом дизайне. Во внешнем виде авто можно отметить огромный вентилятор системы «граунд-эффекта», который оптимизирует движение воздуха вокруг модели, увеличивая прижимную силу.

Инженер оснастил Т.50 «умными» элеронами сзади и под днищем автомобиля. Система машины сама активизирует их в зависимости от режима работы.

Т.50 отличается оригинальной компоновкой кресел. Водитель автомобиля расположен по центру, а два пассажира по бокам чуть сзади.

В движение гиперкар приводит атмосферный 12-цилиндровый мотор Cosworth рабочим объёмом 3,9 литра. Производительность авто равна 654 л. с.(467 Нм). Силовой агрегат работает с 6-позиционной механической трансмиссией и задним приводом.

Сборка новинки стартует в 2022 году. Выпуск авто будет ограничен 100 экземплярами. Цена самой дешёвой модели равна трём миллионам долларов.

Ранее итальянский автопроизводитель Lamborghini представил трековый Essenza SCV12 гиперкар производительностью 830 «лошадей». Разработано авто гоночным подразделением Squadro Corse.

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