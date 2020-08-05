Москва, , 14:25 — REGNUM Атомная подводная лодка проекта 971 «Вепрь» после проведённого ремонта вернулась в состав Военно-морского флота РФ. Об этом 5 августа сообщил на едином дне приемки военной продукции замглавы минобороны России Алексей Криворучко.

«В интересах Военно-морского флота поставлены… одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка («Вепрь»)», — рассказал заместитель министра.

Также Криворучко напомнил, что в нынешнем году ВМФ России уже были получены первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный стратегический ректоносец проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».

Кроме этого, он сообщил, что в состав ВМФ РФ также были приняты два новых корабля обеспечения проектов 23 470 и 19 910 и было получено 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Александр Невский» и «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели у побережья Камчатки торпедный поединок — учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.