Берлин, , 13:54 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design GmbH представило модернизированную версию купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe. Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты ателье несколько изменили внешность и салон кроссовера, но с технической точки зрения все осталось как прежде. Модель, над которой поработали тюнеры, теперь называется HGLE Coupe.

Модель была окрашена в черные и серые цвета. Решетка радиатора выполнена в стиле Panamericana и украшена хромированными вертикальными планками. Хромированные детали также появились на бампере.

Тюнеры оборудовали Mercedes-Benz GLE Coupe колесными дисками Signature на 22−24 дюйма.

Внутри были использованы натуральные материалы. Клиентам компании предоставлен широкий выбор вариантов отделки салона.

Ранее компания Mansory из Мюнхена представила модернизированный Mercedes-Benz G-Class G500 Cabriolet 2012 года выпуска.

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