Берлин, , 13:14 — REGNUM Представители немецкого производителя BMW вывели на дорожные испытания закамуфлированный прототип нового электрического кроссовера iNext. Фото с авто размещено на сайте Motor1.

Судя по изображениям, новый автомобиль будет больше, чем представленный в июле BMW iX3.

Ожидается, что BMW iNext оснастят новой решёткой радиатора, за которой будут установлены датчики, камеры и другие элементы, которые необходимы для функционирования автопилота третьего уровня. Кроме того, у электрокроссовера не будет выштамповок на бортах и острых граней.

В качестве силового агрегата модель будет иметь электромотор eDrive пятого поколения. Его мощность в топовых версиях составит 530 «лошадей». Питаться мотор будет от аккумулятора на 80 кВт-ч. Запас хода автомобиля — 600 км.

Ранее компания BMW анонсировала обновление для поддержки Android Auto. Обновление для моделей баварского бренда появится уже осенью нынешнего года. После этого все машины BMW станут совместимы с операционной системой от Google.

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