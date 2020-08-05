Рим, , 12:51 — REGNUM В сети появилось видео с дорожных тестов Ferrari Portofino 2021 модельного года. Ролик с авто размещён на канале Varryx в YouTube.

Новинка, согласно документам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), оснащена 3,9-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом производительностью 612 «лошадей», что на 21 л. с. больше, чем у предыдущей версии авто. Ожидается, что дофорсированный движок будет работать с 8-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением.

Обновленная Ferrari Portofino будет быстрее набирать «сотню», чем текущая версия. Напомним, что актуальная версия модели разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Официальная премьера новинки от Ferrari состоится в ближайшие месяцы.

Ранее в итальянском городе Маранелло прошли тесты концепта хардкорной версии модели Ferrari 812.

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