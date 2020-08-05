Остин, США, , 10:48 — REGNUM Первый успешный полёт совершил прототип космического корабля Starship SN5 американской компании SpaceX. Об этом 5 августа сообщает Space.com.

Тестовый запуск состоялся на полигоне в Техасе (США) в 02:57 мск. Корабль поднялся на высоту 150 м, после чего совершил мягкую посадку.

«Перспективы полёта на Марс выглядят реальными», — сказал глава SpaceX Илон Маск.

Испытания Starship SN5, предназначенного для полётов на Марс, стали первым успешным тестом. Предыдущие четыре запуска, проведенные в с ноября 2019 по май 2020 года, завершились неудачей.

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