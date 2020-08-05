Москва, , 10:45 — REGNUM Электромобиль Jaguar I-PACE в ходе тестов в России смог преодолеть на одном заряде расстояние в 500 км, проехав путь из Москвы в Воронеж. Об этом сообщается на портале Car.ru.

Британская модель электрокара преодолела это расстояние за 9,5 часов. При этом какое-то время машине пришлось постоять в пробке.

Стоит отметить, что Jaguar I-PACE стал первым электрокаром сегмента премиум в России. Батарея модели имеет емкость 90 кВт*ч.

Для испытаний был выбран электрокар, укомплектованный 20-дюймовыми колесными дисками, которые были «обуты» в шины 245/50R20. Все время поездки работал климат-контроль. Кроме того, пассажиры пользовались в машине зарядкой для гаджетов.

Скорость Jaguar I-PACE во время пути была в пределах 60 — 100 км/ч. Средняя скорость оказалась равной 62 км/ч. В конце пути у батареи оставался заряд на 18 км. При том, что электрокар проехал в общей сложности 503 км.

Ранее стало известно, что в Ставрополе открылся новый дилерский центр Jaguar Land Rover под названием «Гермес».

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