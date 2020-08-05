Нюрбург, Германия, , 10:13 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover протестировал вседорожник Range Rover пятого поколения. Об этом 4 августа сообщается на сайте Quto.ru.

Испытания модели проходили на гоночной трассе в немецком Нюрбургринге. По информации журналистов, у нового Range Rover появятся более широкие колесные арки, крупный спойлер на задней двери, а также сдвоенные трубы выхлопной системы и просторный салон. Главными конкурентами кроссовера должны стать Mercedes-Maybach GLS и BMW X7.

В линейке агрегатов новинки будут присутствовать традиционные бензиновые и дизельные движки, а также гибридная силовая установка.

Официальная премьера Range Rover нового поколения планируется в 2021 году.

Ранее на гоночной трассе Нюрбургринг прошли испытания закамуфлированного прототипа вседорожника Defender с мотором V8.

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