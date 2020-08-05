Токио, , 09:16 — REGNUM Японская компания Nissan показала салон нового бюджетного субкомпактного кроссовера Magnite. Снимки интерьера размещены на сайте автопроизводителя.

Nissan Magnite Nissan India

Первые модели Magnite появятся на авторынке Индии, а уже потом поступят на другие мировые рынки.

Новинка получит восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, цифровую «приборку», трехспицевый мультируль и сиденья с боковой поддержкой. Мотор кроссовера будет запускаться с кнопки. Кроме того, автопроизводители оснастили авто видеокамерами кругового обзора и круиз-контролем.

Ожидается, что Nissan Magnite будет собран на модульной платформе CMF-A от Renault Triber.

В движение модель будет приводить литровый бензиновый атмосферный агрегат производительностью 72 л. с. Также в модельную линейку автомобиля войдёт 95-сильный турбированный мотор такого же объёма. Оба двигателя будут работать с 5-скоростной механической трансмиссией и вариатором XTronic.

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года на заводах Nissan в РФ было произведено 19 560 машин — на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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