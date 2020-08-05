Москва, , 08:50 — REGNUM Три ракеты-носителя «Протон-М», в которых нашли бракованные комплектующие, отправлены с космодрома Байконур на московский завод для ремонта. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Роскосмоса.

В марте в Центре Хруничева сообщили о переносе запуска спутников «Экспресс» из-за того, что в «Протонах» потребовалась замена некачественных элементов, изготовленных в 2015—2016 годах. Отмечалось, что брак нашли в болтах, которыми крепятся трубопроводы второй ступени носителя.

«Все ракеты-носители «Протон-М», у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», — сказал представитель Роскосмоса РИА Новости.

Он уточнил, что одна из ракет была отправлена на Байконур после ремонта, именно она в конце июля доставила на орбиту телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

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