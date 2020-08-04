Пекин, , 14:51 — REGNUM Компания Chery представит модель Exeed VX в октябре 2020 года. Об этом сообщает RG.

Новый кроссовер Exeed VX является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser. Габариты авто составляют: 4970 мм — длина, 1940 мм — ширина и 1795 мм — высота. Что же касается колесной базы китайского кроссовера, то она равна 2900 мм. Такие габариты позволяют разместить в салоне до семи человек.

Под капотом новинки функционирует 197-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,6 литра. Кроме того, в линейку силовых агрегатов входит двухлитровый мотор производительностью 220 и 254 л. с. Вполне возможно, что кроссовер оснастят приводом 4×4.

Ранее стало известно, что компания Chery планирует вывести на авторынок России новый кроссовер Tiggo 2 Pro (Tiggo 3X).

Читайте также: Появился первый снимок Chery Exeed TXL для России