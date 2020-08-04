Москва, , 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа. Об этом рассказал главный конструктор корабля Игорь Хамиц в интервью журналу «Русский космос».

Штатный экипаж корабля состоит из четырёх человек, но техническое задание предусматривает размещение двух дополнительных кресел, которые используются в кораблях серии «Союз».

Хамиц также отметил, что «Орёл» в автономном режиме будет трое суток лететь до околоземной орбитальной станции или десять суток — до Луны. Экипаж из двух человек может осуществлять полёт длительностью до 30 суток.

На одного космонавта в корабле приходится 2,3 куб. м свободного объёма, это вдвое больше, чем на корабле «Союз». В жилом отсеке есть зоны для питания, отдыха и гигиенических процедур.

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