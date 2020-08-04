Токио, , 13:32 — REGNUM В 2022 году седан Maxima заменят электрической версией. Об этом заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в интервью Automotive News.

По словам Гупта, такое решение связано с ростом спроса на электрокары. Преемник Maxima будет создан в духе концепт-кара IMs, представленного компанией в 2019 году.

IMs оснащён двумя электродвигателями общей производительностью 483 «лошади». Питает электрические движки аккумулятор на 115 кВт-ч. Запас хода авто на одной зарядке равен 610 км.

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года на предприятиях Nissan в РФ было изготовлено 19 560 автомобилей — на 39% меньше, чем год назад.

Напомним также, что за отчетный период японская компания поставила на экспорт 1291 автомобиль российской сборки.

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