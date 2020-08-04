Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Американская компания GMC создаст полноразмерный дизельный вариант вседорожника GMC Yukon 2021 модельного года. Об этом сообщает издание GM Authority.

Во время официальной премьеры авто сообщалось, что модель будет оснащена двумя бензиновыми двигателями. Теперь же моторная линейка внедорожника расширится до трёх силовых агрегатов. Автопроизводители оснастят автомобиль рядным турбированным дизелем Duramax рабочим объёмом три литра.

Все три мотора сочетаются с 10-скоростной автоматической трансмиссией Hydra-Matic.

Стоит отметить, что новым трёхлитровым мотором Duramax также оснащаются внедорожники Tahoe и Suburban. Однако в этих автомобилях его производительность равна 277 «лошадям» (624 Нм).

Продажи новинки намечены на ноябрь текущего года.

Ранее тюнинг-ателье Duramax Specialties создало дизельную версию полноразмерного вседорожника Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL.

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