Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Серийное производство высокопроизводительного кроссовера Ford Explorer ST нового поколения стартует в сентябре 2020 года. Об этом сообщает издание Ford Authority.

Мощная версия кроссовера Ford Explorer ST 2021 модельного года будет иметь глянцевые акценты внутренней отделки. Также глянец будет присутствовать в экстерьере авто.

Автопроизводители оснастят модель стильными колёсными дисками чёрного цвета. Спортивный же характер Explorer ST будет выражать мощный трёхлитровый мотор EcoBoost V6 производительностью более 400 «лошадей».

Массовое производство новинки стартует 21 сентября текущего года на предприятии Ford в Чикаго.

Ранее стало известно, что больницам Татарии автокомпания Ford Sollers предоставит 54 машины скорой медицинской помощи Ford Transit.

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