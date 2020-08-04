Рим, , 08:32 — REGNUM Итальянское тюнинг-ателье Zagato разрабатывает карбоновый суперкар GTZ под возрожденным брендом IsoRivolta. Об этом сообщается на сайте компании.

Помимо карбонового кузова, выполненного в стиле ретро, тюнеры оснастили авто компрессорным мотором рабочим объёмом 6,8 литра. Производительность движка пока не сообщается. Всего компанией будет создано 19 таких моделей.

Первая модель GTZ будет передана клиенту в октябре нынешнего года. На данный момент коллекционерами заказаны девять суперкаров.

Внешне новое купе от Zagato имеет общие черты с классической «двухдверкой» Iso Rivolta A3 1963 модельного года. С точки зрения технической составляющей создан GTZ будет на основе Chevrolet Corvette Z06 седьмого поколения.

Более подробная информация о новинке появится нынешней осенью, когда первый суперкар попадет в руки владельца.

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