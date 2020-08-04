Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предписало компании Boeing оперативно внести некоторые изменения в программное обеспечение и ряд других систем самолётов модели 737 MAX. Об этом говорится в опубликованном 3 августа докладе ФАУ.

По мнению специалистов ФАУ, «предлагаемые Boeing изменения дизайна 737 MAX, процедур работы экипажа и технического обслуживания эффективно снижают касающиеся самолёта угрозы безопасности». Вместе с тем специалисты регулятора предписывают компании доработать некоторые элементы систем самолёта, в частности добавить еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности. Его срабатывание, в случае противоречивых показаний приборов, должно отключать эту систему, что требует также доработки соответствующего программного обеспечения.

Специалисты ФАУ также считают, что пилоты во время полёта должны получать больше информационных сообщений и предупреждений. Ряд требований экспертами предъявлен и в отношении доработки электропроводки лайнера.

ФАУ даёт 45 дней на предоставление всеми заинтересованными сторонами своих комментариев по предъявленным регулятором требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты Boeing 737 MAX, скорее всего, не выйдут на линии до окончания 2020 года, поскольку ФАУ приняло решение сперва изучить комментарии всех заинтересованных сторон и только после этого принять решение о сертификации программного обеспечения самолёта данной модели.

Из этого можно предположить, что разрешение на полёты Boeing 737 MAX будет получено в США только к октябрю или ноябрю 2020 года. Получение разрешения в других странах потребует ещё дополнительного времени — от нескольких недель и больше.

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