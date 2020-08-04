Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:57 — REGNUM На маршруты Новокузнецка 18 ноября 2020 года «Питеравто» должно вывести 280 новых автобусов. Для этого были заключены договоры поставки техники с компанией «Волгабас» и Курганским автобусным заводом. Об этом сообщили в самом холдинге.

«Мы вкладываем 350 миллионов рублей из собственных средств, чтобы быть уверенными, что сможем в срок выполнить свои обязательства перед Новокузнецком», — прокомментировал управляющий директор ХТК «Питеравто» Андрей Марков.

Так, волжские автостроители поставят 136 машин большой вместимости и 25 — особо большой. А из Кургана придут 119 автобусов.

Одно из главных требований мэрии Новокузнека — автобусы должны быть низкопольными. Кроме того, новые машины должны работать на природном газе.

Напомним, что по условиям десяти госконтрактов, заключенных между администрацией Новокузнецка и «Питеравто» по итогам электронных аукционов, компания обязуется вывести на маршруты Новокузнецка в общей сложности 280 машин.

Напомним, что накануне, 3 августа, около полутора сотен автобусов, принадлежащих частным перевозчикам Новокузнецка, вышли на линию с чёрными шариками. По словам кондукторов, это должно означать, что «город хоронит свой транспорт».

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