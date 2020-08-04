Куру, Франция, , 05:36 — REGNUM Запуск с космодрома Куру ракеты-носителя Ariane 5 с тремя спутниками на борту, ранее дважды перенесённый из-за неполадок, будет осуществлён 14 августа. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба корпорации Arianespace.

«В связи с ходом операций, которые в настоящее время ведутся в цехе финальной сборки космодрома во Французской Гвиане, 14 августа предусматривается в качестве даты запуска Ariane VA253», — говорится в сообщении.

В сообщении компании отмечается, что, при условии «оптимизации процесса» подготовки, запуск может быть осуществлён на день раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» во Французской Гвиане был отменён за несколько минут до старта из-за сбоя в работе датчика внутри бака с жидким топливом. После очередного переноса даты запуска, ракета-носитель Ariane 5 с тремя спутниками различного назначения должна была стартовать с космодрома «Куру» 1 августа. Однако обратный отчёт был остановлен за 2 минуты 14 секунд до старта.

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