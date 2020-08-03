Канберра, , 15:40 — REGNUM Компания Australian Muscle Car Sales выставила на продажу в Австралии лимузин на базе суперкара Ferrari 360 Modena. Об этом сообщается на сайте компании.

Цена на лимузин составляет 400 тыс. долларов (около 30 млн рублей). Модель имеет красный окрас кузова.

Бывший владелец Ferrari 360 Modena Скотт Маршалл приобрел эту машину в Великобритании и решил ее удлинить. Кузов Ferrari был разрезан пополам, затем за счет алюминиевых и карбоновых элементов машина была «растянута». Таким образом, данная модель была превращена в восьмиместный лимузин.

Внутри лимузина установлены кожаные сидения, мини-бар, два телевизора с пультом управления и светодиодная подсветка.

В качестве силовой установки установлен восьмицилиндровый двигатель на 3,6 л мощностью 400 л. с.

Ранее американская компания Redline Restorations выставила на продажу Fiat 500 c двигателем от Honda Civic Type R.

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