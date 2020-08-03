Москва, , 15:14 — REGNUM Московская компания Lux Form из Москвы, специализирующаяся на создании автодомов, модулей и прицепов, разработала автодом на базе внедорожника Lada 4×4. Об этом сообщается на портале Motor.

Автодом получил название Нива Кемпер. Цена на него начинается от 1,6 млн рублей, а топовая версия стоит 2,1 млн рублей.

Созданный дом на колесах вполне подходит для путешествий. Его габариты составляют: 4796×1746×2 776 мм. Внутри автодома размещается небольшой диван, раскладной столик, кухня с раковиной, газовая плита с баллоном и холодильник.

Также в Нива Кемпер входит модель санузла с душем, гардероб и шкаф для хранения вещей. Кроме того, в автодоме предусмотрена розетка на 220V, USB-разъем, 5-литровый бойлер и емкости для питьевой и технической воды объемом 70 и 40 литров соответственно.

Ранее американская компания Storyteller Overland представила три новые версии электрофургона для путешествий: Beast, Stealth Stels и Classic.

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