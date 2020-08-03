Москва, , 14:21 — REGNUM Новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца текущего года, заявил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Крайнее событие у нас в этом году — это вылет МС-21 с нашим, отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить», — сказал Слюсарь, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

По его словам, в Иркутске двигатели уже установлены на самолёт и сейчас «проходят необходимые отработки».

Как сообщало ИА REGNUM, МС-21 («Магистральный самолет XXI века») новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он предназначен для перевозки до 211 человек на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017 года. Серийный выпуск самолета планируется начать в конце 2020 года.

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