Москва, , 14:29 — REGNUM Новейший тяжёлый ударный стелс-беспилотник «Охотник» начнут серийно поставлять Министерству обороны России к 2024 году. Об этом заявил 3 августа глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что в ОАК от Минобороны получили задачу как можно скорее завершить опытно-конструкторские работы, чтобы серийные поставки начались уже в 2024 году. В этом направлении идёт активная работа.

«Машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят», — приводит слова Слюсаря пресс-служба Кремля.

Он напомнил о беспрецедентных возможностях «Охотника», максимальном боевом радиусе действия среди отечественных беспилотников, самой широкой номенклатуре вооружения и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт беспилотника «Охотник» состоялся год назад, 3 августа 2019 года. В сентябре «Охотник» выполнил полёт совместно с истребителем Су-57. Боевую машину разработали в КБ Сухого, она выполнена по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс».

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