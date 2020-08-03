Пекин, , 12:58 — REGNUM Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz создаёт для Китая более дешевую вариацию нового G-Class под индексом «350». Об этом сообщается на сайте Automobili.ru.

Данную версию в немецкой компании решили создать для того, чтобы модель не попала под налог на роскошь в Китае.

Данный вседорожник получит бензиновую турбированную «четверку». Мотор будет иметь рабочий объём в два литра, а его производительность составит 299 «лошадей» (400 Нм). Стоит отметить, что «глобального» вседорожника с таким же индексом на китайском рынке нет.

Отличия в экстерьере между стандартным G350 и более мощной версией G500 заключаются в колёсах меньшего диаметра и шильдиках.

Ожидается, что G350 будет иметь упрощенную комплектацию оборудования.

Стоить модель будет менее 1,469 млн юаней (около 15,7 млн руб.).

Ранее в пресс-службе Mercedes-Benz сообщили о том, что в 2022 году компания планирует выпустить новый семейный компактвэн T-Class.

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