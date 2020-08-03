Лондон, , 12:33 — REGNUM Британская компания Akrapovic представила спортивную выхлопную систему для Bentley Bentayga. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для создания узла специалисты компании применили титан. Система выхлопа состоит из глушителя и набора соединительных труб. На сдвоенных патрубках выхлопа имеются эмблемы Akrapovic и Bentley. При этом новая система выхлопа придаёт четырёхлитровому движку V8 «ещё больший характер».

Также британская фирма предлагает своим клиентам и другие комплекты аксессуаров: Exterior, Interior, Touring и Protection.

Пакет Exterior включает в себя чёрную глянцевую внешнюю отделку и карбоновые корпуса зеркал заднего вида. В комплекте Interior есть кожаные подушки и оригинальные сумки для багажа. Набор Touring оснащён улучшенными опциями для хранения вещей. Что же касается набора Protection, то он состоит из стильных наружных зеркал и чехлов для внутреннего убранства, а также брызговиков и фирменных напольных ковриков.

Ранее компания Bentley представила в России ограниченную версию Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner. Она выпущена тиражом всего в 30 единиц. В РФ единственный экземпляр этого авто выставлен в дилерском салоне «Bentley Москва».

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