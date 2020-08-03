Вашингтон, 3 августа 2020, 09:43 — REGNUM Основатель SpaceX Илон Маск поздравил Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon.
«Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon», — написал Маск в своем Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в NASA сообщили, что пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья США.
Ранее всех причастных к успешной посадке космического корабля Crew Dragon на Землю поздравил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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