Москва, , 09:23 — REGNUM Возможности внедрения технологии мобильной связи шестого поколения 6G в России на сегодняшний день изучаются, однако эта работа находятся на начальном этапе. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Он уточнил, что пока речь идёт о научно-исследовательских разработках.

«Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний—производителей «железа» и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами», — заявил в интервью ТАСС федеральный министр.

Что касается сетей 5G, то, по словам Мантурова, в этом вопросе «имеется полное понимание».

«Мы ждём от Минкомсвязи окончательно принятых решений для того, чтобы мы могли запускать свои инвестиционные проекты», — уточнил глава Минпромторга, добавив, что для создания отечественного решения для сетей 5G российским компаниям потребуется от года до трёх лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2020 года Роскомнадзор предоставил мобильному оператору МТС лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25−24,65 ГГц) в 83 российских регионах. Лицензия выдана сроком на пять лет, она является первой в России. Сетью связи пятого поколения сначала смогут воспользоваться бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Добавим, что Южная Корея стремится стать первой страной, запустившей коммерческие услуги 6G. Такие разработки также активно ведёт Китай. Япония «играет в догонялки», в то время как США отчаянно пытаются вернуть себе лидерство в области инноваций.

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